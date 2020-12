Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema meilleur attaquant français de l'histoire ? Zidane a-t-il raison ?

Publié le 17 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Lors de son passage en conférence de presse, Zinedine Zidane n'a pas manqué de rendre un magnifique hommage à Karim Benzema, le proclamant meilleur attaquant de l'histoire du football français. L'entraîneur du Real Madrid lance ainsi un vrai débat. Êtes-vous d'accord avec lui ?

Les débats autour de Karim Benzema sont incessants. Et même Zinedine Zidane s'y met. En effet, à chaque prestation réussie de l'attaquant du Real Madrid, les interrogations sur son absence de l'équipe de France depuis 2015 ressurgissent. Mais Didier Deschamps ne cédera plus, et tant qu'il sera sélectionneur, l'ancien Lyonnais ne portera plus le maillot des Bleus. Zinedine Zidane le sait, mais cela ne l'empêche pas d'envoyer des messages clairs. Après la victoire du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao (3-1), match durant lequel Karim Benzema a inscrit un doublé, l'entraîneur merengue a assuré que son joueur était le meilleur attaquant français de l'histoire : « Il porte beaucoup le Real Madrid, il a plus de 500 matchs, des buts. Au final, son bilan parle pour lui-même. Pour moi, c'est le meilleur attaquant français de l'histoire, clairement. Ce n'est pas un pur neuf, il ne pense pas seulement au but et c'est pour ça que je l'adore. Il associe ses partenaires et c'est ce que j'aime dans le football. Il marque des buts car il y arrive quand c'est nécessaire et il en met deux comme aujourd'hui. C'est ce que Karim a . » Et forcément quand c'est Zidane qui le dit, c'est très fort. Mais l'ancien numéro 10 des Bleus a-t-il raison ?

Henry et Fontaine ont leur mot à dire