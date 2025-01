Real Madrid : «Arrêtez-ça», Mbappé dit stop pour ce projet à la mode !

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde, beaucoup de parents espèrent que l'un de leurs enfants aura la même trajectoire. D'ailleurs, certains font tout leur possible pour que ce souhait se réalise, et parfois, ils vont trop loin, allant jusqu'à mettre une grosse pression sur tout le monde. Interrogé sur le projet Mbappé, le numéro 9 du Real Madrid a fait passer un message clair.

De l'AS Monaco au Real Madrid, en passant par le PSG et l'équipe de France, Kylian Mbappé éclabousse de sa classe la planète football depuis de longues années. Alors que la star de 26 ans touchait un peu plus 72M€ bruts par an à Paris, d'après RMC Sport, certains parents ont voulu lancer un projet Mbappé avec leur(s) enfant(s). Mais comme l'a affirmé Kylian Mbappé - lors d'un entretien accordé à Clique (Canal +) au début du mois de décembre - ils doivent immédiatement oublier cette idée. « Le projet Mbappé ? Arrêtez ça, coupez ça, coupez tout, c’est Kylian Mbappé qui vous le dit. Mes parents ne m’ont jamais mis la pression. Mon père ne m’a jamais fait faire des tours de terrain à 6h du matin avec un chrono, non ce n’est pas vrai. Ils m’ont laissé m’éclater à la base », a pesté le numéro 9 du Real Madrid, avant de se livrer sur son cas.

«Ce n’est pas mon père qui me l’a imposé»

« Quand ça a commencé à devenir sérieux, c’est vrai que j’ai eu une discussion très tôt avec mes parents. ‘Qu’est-ce que tu veux faire? Tu veux être footballeur? Quel type de footballeur tu veux être?’ Je leur ai dit: ‘Je veux être un grand. Je veux être l’un des meilleurs du monde. Je ne veux personne devant moi’. Mais c’est moi qui l’ai choisi. Ce n’est pas mon père qui me l’a imposé, pourtant mon père, c’est un malade de foot. Il était bien content quand j’ai pris cette décision, mais le foot, il faut que ça vienne d’eux. Laissez-les s’éclater déjà. Et il y a un moment où ça deviendra sérieux, ne vous inquiétez pas », a confié Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.

«Laisse-le tranquille le petit»

« Si ça doit devenir sérieux, ça deviendra sérieux. Ce n’est pas parce que vous lui faites faire dix-huit tours de terrain à huit ans que ça va être plus sérieux plus tôt, non. Il va avoir ce déclic de se dire: ‘Ok, est-ce que je veux en faire mon métier ? Est-ce que je veux passer ma vie à jouer au foot ?’ Pour l’instant, peut-être que le petit ne veut jouer qu’un an. A l’école, tous ses copains font du foot donc il s’inscrit, on lui dit : ‘Va côté droit, remonte tes manches, coupe tes chaussettes, mais des Vapor et va déborder’. Hé laisse-le tranquille le petit. Il ne faut pas qu’ils rêvent d’être moi. Parce que être moi, c’est très bien, mais c’est se donner une limite. Et le but d’un rêve, c’est de ne pas avoir de limite. Moi, je ne rêvais pas d’être quelqu’un. Je rêvais d’être grand (…) Il ne faut pas se mettre de limite », a conclu Kylian Mbappé.