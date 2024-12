«On le relançait tous les six mois...» : Le clan Mbappé accepte une proposition !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cœur de plusieurs dossiers brûlants, Kylian Mbappé a pu livrer sa vérité dans une longue interview donnée à l’émission Clique, diffusée sur Canal+. Cela faisait de nombreuses années que Mouloud Achour et son équipe souhaitaient s’entretenir avec l’international français, qui a fini par accepter de se livrer.

Sa prise de parole était très attendue, et c’est donc auprès de Mouloud Achour que Kylian Mbappé a décidé de sortir du silence. Dans une interview donnée à l’émission Clique, diffusée ce dimanche par Canal+, la star du Real Madrid s’est longuement prononcée sur les nombreux dossiers chauds le concernant, à l’instar de ses derniers mois compliqués au PSG ou bien ses récentes absences en équipe de France. Face à Kylian Mbappé pour cet entretien, Mouloud Achour est revenu sur les coulisses de cet échange.

« On le relançait tous les six mois »

« On a mis huit ans pour l’avoir, explique Mouloud Achour, interrogé par Le Parisien. À cette époque, on l’avait eu une dizaine de minutes et sa mère nous avait dit : un jour, on fera quelque chose de plus grand. Depuis, on le relançait tous les six mois et par tous les canaux possibles comme son entourage, le PSG quand il y jouait ou l’équipe de France. » Tout va alors s’accélérer il y a quelques semaines.

« On nous a dit : Kylian veut faire une émission qu’il regarde »

Le mois dernier, l’équipe de l’émission Clique est en effet sollicitée par Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, qui envoie ce message : « Ce serait bien qu’on prenne un café ensemble ». « Et il y a eu plusieurs cafés, poursuit Mouloud Achour auprès du quotidien francilien. Beaucoup de gens étaient sur le coup et on nous a dit : Kylian veut faire une émission qu’il regarde. Il voulait être en confiance. Là, on est dans une émission culturelle et pas purement sportive. »