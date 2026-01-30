«On doit avoir peur de lui» : Après «la honte», une légende adoube Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comment qualifier Kylian Mbappé ces derniers temps ? Pour citer Thierry Henry dans le Intérieur Sport consacré au joueur de l'équipe de France en 2018, : « une action but, une demi-action but ». C'est du moins le ressenti partagé par une légende du football européen qui a récemment croisé la route du serial buteur du Real Madrid qui, pour sa part, a éprouvé un sentiment de honte. Explications.

Treize buts marqués pour Kylian Mbappé pendant cette saison régulière de Ligue des champions. Voici la ligne de statistiques assez folle du numéro 10 du Real Madrid après huit matchs disputés dans la plus belle des compétitions européennes avant même l'arrivée des barrages et du reste de la phase à élimination directe. Le serial buteur de l'équipe de France a une nouvelle fois justifié son statut d'attaquant létal loin de son jardin du Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappé sur la saison 2025/2026 :



🏟️33 matchs

⚽️41 buts

🎯7 passes décisives

📊48 G+A en 33 matchs



🏅13x MOTM

🏅2x meilleur joueur de Liga

🥇Meilleur buteur de Liga (21)

🥇Meilleur buteur de Ligue des Champions (13)

📊Soulier d’or provisoire pic.twitter.com/eWU8tHQJGJ — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) January 28, 2026

«C'est la raison pour laquelle ils coûtent si cher, gagnent tant d'argent» A l'occasion du déplacement du Real Madrid à l'Estadio da Luz, Kylian Mbappé a signé un doublé contre l'équipe de José Mourinho. De quoi inciter The Special One à lui dresser un portrait flatteur en zone mixte bien que le Benfica Lisbonne soit tout de même parvenu à décrocher sa qualification pour les 1/16èmes de finale de la Ligue des champions grâce à une victoire rocambolesque avec un but du gardien à la dernière seconde face au Real Madrid réduit à 9 dans le temps additionnel (4-2). Une prestation individuelle une nouvelle fois XXL pour Mbappé statistiquement parlant qui justifie tout l'investissement consenti par le Real Madrid à son sens. D'ailleurs, Mourinho avait prévenu ses joueurs. « Une performance incroyable. Je pense que c'est Mbappé qui a maintenu le match de la sorte. Parce qu'il a eu deux occasions et a mis deux buts. Point. J'ai dit à mes joueurs : « On n'a pas peur de l'équipe, mais on doit avoir peur des joueurs ». Et ces joueurs... C'est la raison pour laquelle ils coûtent si cher, gagnent tant d'argent. Parce qu'ils sont différents des autres ».