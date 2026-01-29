Lamine Yamal : Ce nouvel exploit que même Kylian Mbappé n’a pas su réaliser !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lamine Yamal s’est illustré au cours de la victoire du FC Barcelone contre Copenhague (4-1) avec un but et une passe décisive, permettant au club culé d’éviter les barrages de la Ligue des champions. La pépite espagnole en a profité pour battre un nouveau record de précocité, dépassant un certain Kylian Mbappé…

La saison régulière de la Ligue des champions a pris fin ce mercredi soir, avec un scénario dramatique pour l’Olympique de Marseille, éliminé après sa lourde défaite face à Bruges et les résultats des autres équipes à la lutte pour les barrages, dont la victoire de Benfica obtenue au bout du temps additionnel face au Real Madrid (4-2) grâce à un but du gardien Anatoliy Troubine. D’autres clubs ont connu une soirée beaucoup plus tranquille, à l’instar du FC Barcelone, qui n’a pas douté face à Copenhague (4-1) malgré l’ouverture du score danoise.

Lamine Yamal vs FC Copenhagen



— THE BEST PLAYER IN THE WORLD.pic.twitter.com/PZoTRtm4aB — َ (@szniic) January 28, 2026

Yamal fait mieux que Mbappé Surpris par un but de Viktor Dadason dès la 4e minute, le club culé s’est bien repris grâce à son numéro 10 Lamine Yamal, déjà passeur pour l’égalisation de Robert Lewandowski puis auteur d’un but, le 8e de sa carrière dans la compétition du haut de ses 18 ans et 199 jours. C’est mieux qu’un certain Kylian Mbappé, qui avait atteint ce total à 18 ans et 302 jours selon Stats du Foot.