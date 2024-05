Mercato : Stupeur, il va snober le Real Madrid ?

La rédaction

Au Real Madrid, tous les regards sont à présent rivés sur la finale de la Ligue des Champions. Alors que les Merengue ont joué ce dimanche leur dernier match en Liga cette saison, les supporters de la Casa Blanca ont vu Toni Kroos fouler la pelouse du Santiago Bernabéu pour la dernier fois. D’autres dossiers chauds restent encore à gérer : ceux de Luka Modric et de Nacho. Si pour le Croate, une prolongation semble à l’ordre du jour, la situation de l’Espagnol est encore très floue.

C’est une fin de saison animée qui attend le Real Madrid, que ce soit sur ou en dehors des terrains. L’équipe de Carlo Ancelotti affrontera le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions ce samedi, mais elle devra également gérer l’avenir de l’un ses tauliers : Nacho. Le défenseur central, qui a passé l’ensemble de sa carrière chez les Merengue, a une nouvelle fois été précieux dans la campagne européenne de cette saison, mais il voit son contrat expirer dans quelques semaines. Et dans la capitale espagnole, tout le monde s’inquiète de le voir partir.

Nacho veut connaître son futur rôle

Si il a souvent joué le rôle de remplaçant de luxe au Real Madrid, Nacho a su profiter des blessures en défense central pour participer aux grandes échéances des Merengue, notamment en Ligue des Champions. Cette saison, l’international espagnol (24 sélections, 1 but) a vu Eder Militao et David Alaba rejoindre l’infirmerie, ce qui lui a permis de disputer l’ensemble des gros chocs de la Maison-Blanche . Mais d’après AS , le joueur de 34 ans veut avoir une idée claire du costume qu’il endossera l’an prochain. Avec les retours de ses compères brésilien et autrichien, celui qui joue pour les Madrilènes depuis 2012 risque de passer davantage de temps sur le banc de touche.

La presse espagnole s’affole