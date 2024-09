Mbappé - Vinicius Jr : Le taulier du Real Madrid met fin au débat !

Thomas Bourseau

Le mercato estival a permis au Real Madrid d’ajouter une énième corde offensive à son arc. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de Kylian Mbappé. Appréciant tout particulièrement le couloir gauche, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est arrivé à Madrid dans une équipe où Vinicius Jr et Rodrygo Goes aiment également s’y retrouver. Pas de quoi faire trembler le capitaine Dani Carvajal pour autant.

Kylian Mbappé se trouve dans une équipe bâtie pour remporter le trophée qu’il chasse depuis des années : la Ligue des champions. D’ailleurs, ce Real Madrid de Carlo Ancelotti est le lauréat de deux des trois dernières éditions de la C1. Il n’y a donc plus qu’à aller chercher le Saint-Graal pour le champion du monde pour la nouvelle formule de la Ligue des champions avec la saison régulière.

«Il est clair que les trois se sentent à l'aise à gauche»

Néanmoins, Kylian Mbappé a débarqué dans une équipe où ses deux compères d’attaque ont les mêmes habitudes que lui, c’est-à-dire occuper le couloir gauche le plus souvent possible. Ce qui développe forcément un casse-tête pour Carlo Ancelotti, l’entraîneur des stars française et brésiliennes du Real Madrid. Toutefois, il se pourrait que ça fasse un temps les affaires de Dani Carvajal comme le principal intéressé l’a assuré en interview pour The Athletic. « Il est clair que les trois (Mbappé, Rodrygo et Vinicius Junior) se sentent à l'aise à gauche - mais l'année dernière, j'avais beaucoup d'espace sur l'aile et cela a beaucoup stimulé mon jeu offensif ».

«Cette année, je ne pense pas qu'il y aura de problèmes»

Capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal sait pertinemment que Carlo Ancelotti trouvera la formule magique au fil du temps. Le débat sur le positionnement de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo Goes n’en sera pas un à ses yeux. « Cette année, je ne pense pas qu'il y aura de problèmes. Quand on n'a pas le ballon, il faut être structuré, mais quand on a le ballon, l'entraîneur nous donne plus de liberté. Le système dépend de l'entraîneur, c'est lui qui décide ».