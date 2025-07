Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid a trouvé mieux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défenseur de 28 ans, Jesus Vallejo vient de quitter le Real Madrid après dix ans. L'Espagnol a signé à Albacete, lui qui n'était qu'un joueur de second plan dans la capitale espagnole. Il a connu beaucoup de prêts mais a eu l'occasion de côtoyer de grands joueurs, comme Vinicius Jr ou encore Kylian Mbappé très récemment. Mais un autre joueur a retenu particulièrement son attention...

En rejoignant le Real Madrid à 18 ans, Jesus Vallejo n'a jamais pu faire partie des plans de jeu. Après plusieurs expériences, il a fini par signer à l'Albacete Balompié. Depuis dix ans, le défenseur central a vu passer du monde dans le club de la capitale. Parmi tous ses coéquipiers, c'est Rodrygo qui lui a donné la meilleure impression.

Rodrygo plus impressionnant au Real Madrid ? Alors que son avenir subsiste de nombreuses interrogations à l'heure actuelle, Rodrygo a marqué les esprits au Real Madrid puisque Jesus Vallejo lui a rendu un bel hommage. « Quel joueur m'a le plus impressionné sur le plan technique ? Rodrygo. Lors des entraînements dans des espaces réduits, il faisait preuve d'un talent hors du commun. Il me fascinait » affirmé-t-il lors d'un entretien pour AS.