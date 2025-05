Mbappé, l’annonce choc du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a finalement peut-être une chance de ne pas réaliser une saison blanche. Le club madrilène affronte le FC Barcelone ce dimanche et pet revenir dans la course au titre en championnat en cas de bon résultat. Carlo Ancelotti compterait d’ailleurs s’appuyer sur l’élimination des Catalans contre l’Inter, chose qui a étonné dans le vestiaire merengue.

Le Real Madrid a peut-être une chance d’éviter la catastrophe d’une saison blanche ce week-end. Éliminé de la Ligue des champions et défait en finale de la Coupe du Roi, le club madrilène court toujours après le FC Barcelone en championnat. Et ce dimanche, les Merengue se déplacent sur la pelouse des Blaugrana. Une victoire permettrait à la Casa Blanca de revenir à seulement un point, avec encore trois matchs à disputer ensuite.

Ancelotti veut capitaliser sur l'élimination du Barça en Ligue des champions

Et Carlo Ancelotti aurait l’intention de saisir cette chance. Comme le rapporte AS, le technicien italien aurait fait savoir à ses joueurs qu’il souhaitait capitaliser sur l’élimination du FC Barcelone contre l’Inter en Ligue des champions. Le coach de 65 ans estimerait que cette désillusion a laissé des traces dans le vestiaire d’Hansi Flick. Kylian Mbappé et ses coéquipiers auraient ainsi été avertis qu’il fallait tirer le meilleur parti de cela pour gagner dimanche et revenir dans la course.

Mbappé et le vestiaire surpris par sa détermination ?

Le média espagnole précise que le vestiaire du Real Madrid aurait d’ailleurs reçu la nouvelle avec étonnement. Carlo Ancelotti étant déjà condamné à partir à l’issue de la saison, Kylian Mbappé et les siens auraient été surpris par la détermination de leur futur ex-entraîneur, qui devrait être remplacé par Xabi Alonso sauf retournement de situation. Ils entendraient toutefois le suivre dans cette démarche. À voir maintenant si le Real Madrid s’imposera sur la pelouse du FC Barcelone ce dimanche. Si tel est le cas, la fin de championnat sera particulièrement intéressante à suivre en Espagne !