Mbappé : Il lance un incroyable défi au «meilleur joueur du monde»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis le début de la saison, Kylian Mbappé peine à s'imposer au Real Madrid où il a signé lors du précédent mercato estival. Cependant, du côté de l'Espagne, on continue de penser que l'ancien joueur du PSG va faire de grandes choses avec le club merengue. Un défi lui est même lancé : dépasser la barre des 40 buts cette saison.

Arrivé libre au Real Madrid à l'issue de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a été accueilli comme un star. Il faut dire que le Bondynois était attendu depuis plusieurs années en Espagne, mais ses débuts ne répondent pas aux attentes suscitées par sa signature. Cela n'empêche pas la presse espagnole de rester optimiste.

Malaise Mbappé : Ça fait parler dans le vestiaire des Bleus ! https://t.co/DAIfRpRUYy pic.twitter.com/IJ6bbosvw5 — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

«C’est le meilleur joueur du monde»

C'est le cas d'Edu Aguirre. Présent sur le plateau du Chiringuito, le journaliste espagnol promet du lourd pour Kylian Mbappé : « On sait qu’aujourd’hui il est à 50% et je pense qu’il marquera plus de 40 buts cette saison. Il sera le meilleur buteur du Real cette saison. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde et le meilleur des cinq dernières années ».

Pour le moment, Vinicius est le meilleur buteur du Real

Bien que pour Kylian Mbappé, une saison à 40 buts semble largement à sa portée, l'attaquant français est loin de ses standards habituels. Pour le moment, il a scoré à 8 reprises en 16 apparitions toute compétition confondues. Il a donc encore du chemin avant la barre de 40 buts. Et encore plus pour devenir le meilleur buteur merengue. Et pour cause, pour le moment, c'est Vinicius Junior qui a ce statut avec ses 12 buts en 17 matches.