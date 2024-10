Mbappé fait «péter» le Real Madrid, Riolo se lâche !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement vers le Real Madrid. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France peine à évoluer à son meilleur niveau avec le club merengue. D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé ne sera jamais un grand numéro 9. Ainsi, le Real Madrid a fait une grosse erreur en le recrutant. D'autant que le club merengue est en train d'imploser à cause du transfert de Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l'attaquant de 25 ans évolue en tant que numéro 9. Toutefois, Kylian Mbappé n'arrive pas à enchainer les performances XXL.

Mbappé est en difficulté au Real Madrid

D'après Daniel Riolo, le Real Madrid s'est trompé en recrutant Kylian Mbappé. D'une part, le nouveau numéro 9 merengue ne sera jamais un grand avant-centre. D'autre part, la Maison-Blanche serait en train d'imploser depuis l'arrivée de Kylian Mbappé.

«C'est en train de péter l'équipe»

« Kylian Mbappé ? Ça n'est pas et ne sera jamais un 9. Ils se sont mis dedans à le recruter, alors que tu as Vinicius et c'est en train de péter l'équipe. Ou à gauche s'il a le niveau ou sur le banc, basta. Ça fait un an que je répète ça », a déclaré Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce dimanche soir.