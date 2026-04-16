Mbappé en retard sur Messi, un journaliste l’explique facilement : «Les Argentins accepteraient qu’on leur casse une jambe pour lui»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions mercredi soir au terme d’un match fou où Kylian Mbappé a été buteur, une fois de plus, sans pouvoir être le leader dont avait besoin le club merengue pour renverser le Bayern Munich : défaite 4 buts à 3. Ce qui a engendré un débat sur la chaîne L’Équipe avec Lionel Messi. Explications.

Chapitre 2 pour Kylian Mbappé au Real Madrid, et nouvelle élimination dès le stade des quarts de finale de la plus belle des compétitions européennes de club. Le champion du monde a rejoint la Casa Blanca tout juste sacrée championne d’Europe en juin 2024. L’effectif a changé et Mbappé peine à remporter la Ligue des champions qu’il convoite tant lorsque son ancien club l’a soulevé la saison dernière. 9 ans après ses débuts dans la compétition, Mbappé doit prendre son mal en patience, lui qui est ciblé par d’incessantes critiques dans les médias. Et l’un des reproches qui lui a été fait sur le plateau de la chaîne L’Équipe après l’élimination du Real Madrid en 1/4 de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-2 à l’aller et 3-4 au retour).

L'échec de trop pour Mbappé avec le Real en Ligue des Champions ? 🤔



🗨️ S. Tarrago : « Les Argentins feraient tout pour Messi, Kylian Mbappé n'a pas cette aura. »#EDS pic.twitter.com/zzJ7Iy9lbt — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 15, 2026

«Il n’est pour l’instant pas assez entraînant pour l’ensemble de ses coéquipiers» Entouré de Johan Micout, d’Hervé Penot et de Gregory Schneider, Sébastien Tarrago a fait une comparaison d’influence entre Kylian Mbappé et Lionel Messi pendant L’Équipe du soir. « Il lui manque un truc, qu’on le veuille ou non. J’ai tendance à ne pas comprendre qu’il soit autant critiqué. Mais, il lui manque un truc, c’est qu’il n’est pour l’instant pas assez entraînant pour l’ensemble de ses coéquipiers. Ce qu’arrive à par exemple générer Lionel Messi en Argentine où tu as les gars qui sont prêts à faire absolument n’importe quoi. On peut leur casser une jambe, je pense qu’ils accepteraient. On te casse, mais Messi va marquer un doublé, les gars acceptent ». Le journaliste de L’Équipe estime que Kylian Mbappé n’est pas encore à ce stade là de sa carrière. « Et ça, c’est parce qu’il y a l’aura d’une carrière longue, mais aussi l’aura du joueur qui amène les autres avec lui. Et ça pour l’instant, il n’a pas réussi à le faire ».