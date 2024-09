Mbappé dézingué : Le clan Sarkozy monte au créneau

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Connaissant actuellement des moments plus compliqués dans sa carrière, Kylian Mbappé fait l’objet de vives critiques. Le capitaine de l’équipe de France n’est même plus prophète dans son propre pays, puisque dans l’Hexagone, on n’hésite également pas à s’en prendre à la star du Real Madrid. Mbappé peut néanmoins compter sur certains soutiens, notamment dans la famille Sarkozy.

A 25 ans, Kylian Mbappé est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais le joueur du Real Madrid vit actuellement un gros passage à vide avec des performances décevantes. Cela s’accompagne de vives critiques pour Mbappé, qui a néanmoins des soutiens…

Clash au PSG : Mbappé trahi par Luis Enrique ? https://t.co/2bnQPhsOI7 pic.twitter.com/g6abJF0JJp — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

« Les gens en France sont durs »

Fils de Nicolas Sarkozy, Pierre Sarkozy fait notamment partie des soutiens de Kylian Mbappé. Pour Carré, il a expliqué : « J’ai eu la chance de le croiser quelques fois au Parc. Je trouve que c’est un mec top, vraiment toujours disponible. Les gens en France sont durs, ils ont beaucoup d’exigence, ils ont la dent dure. Tu fais un match où tu ne claque pas de triplé, tout de suite ça parle sur toi ».

« Je pense que c’est avant tout un cerveau »

« Je suis admiratif de la maturité de ce gars. On parle de la vitesse de Kylian, mais ce qui me choque le plus, c’est l’intelligence de l’homme. Les gens disent qu’il mise tout sur sa vitesse, que dans 3 ans, ça sera compliqué. Pas du tout. Je pense que c’est avant tout un cerveau, qu’il a déjà fait évoluer son jeu », a-t-il ajouté.