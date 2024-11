Malaise au Real Madrid, Mbappé explose à cause d’Ancelotti !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a subi une lourde défaite en Ligue des champions ce mardi soir. Battu à domicile par le Milan AC, le club espagnol s'enfonce dans la crise et se retrouve en plein doute. Les interrogations sont nombreuses, notamment en ce qui concerne la position de Kylian Mbappé. Encore inoffensif, l'ancien joueur du PSG commencerait à s'agacer en interne.

Sept buts encaissés à domicile lors des deux dernières rencontres. Le constat est implacable pour le Real Madrid, déjà la tête sous l’eau au début du mois de novembre. Face au Milan AC ce mardi soir (1-3), le club espagnol n’a pas trouvé les clés pour se montrer dangereux. Et en Espagne, il est beaucoup question du placement de Kylian Mbappé et de sa complémentarité avec Vinicius Jr. Une nouvelle fois, Carlo Ancelotti a décidé de le placer au poste de numéro 9, et une nouvelle fois, l’international français s’est montré transparent, incapable de trouver la faille.

La colère monte chez Mbappé

Présent sur le plateau d’El Chiringuito, Eduardo Inda a laissé entendre que Mbappé commençait à s’agacer au Real Madrid en raison des choix de son entraîneur. « Kylian Mbappé commence à s'énerver, je ne sais pas si je dois aller plus loin et dire bouleversé, à cause de sa position sur le terrain. Cela s'est déjà produit à Paris lorsqu'il a passé une partie de la saison 9 et en Espagne, on disait qu'il était à l'aise avec ce poste, mais ce n'est pas le cas car il a moins d'expérience. Le malaise du footballeur commence à être un problème tactique pour l’entraîneur » a lâché le patron d’OK Diario.

« Il est contrarié »

Au Real Madrid, le malaise serait palpable avec Mbappé, qui rêverait de retrouver son côté gauche. « Il est contrarié de jouer au poste de numéro ‘'9”. Il commence à être très énervé au Real Madrid. Je l'ai dit cet été, le club compte trois excellents ailiers gauches titulaires. Mbappé est quelqu'un qui n'entre pas dans la confrontation, mais il fait voir les choses » a déclaré Inda.