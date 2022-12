Le Real Madrid tremble à cause de la Belgique

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar pourrait laisser des stigmates dans certaines têtes. La Belgique a connu un véritable fiasco en se faisant éliminer en poules. Thibaut Courtois et Eden Hazard étaient en première ligne et cette élimination devrait logiquement les toucher. Au Real Madrid, l'inquiétude grandit autour d'eux et le club ne sait pas dans quel état il va les retrouver.

La Belgique s'est totalement ratée au Mondial. Les Diables Rouges sont sortis en poules et les stars du Real Madrid ont fait parler d'elles. Thibaut Courtois serait au coeur des tensions avec son coéquipier Kevin De Bruyne. De son côté, Eden Hazard n'était pas au mieux non plus et il endossait le dur rôle de capitaine d'une sélection perdue. Le Real Madrid peut trembler pour ses deux stars.

Courtois inquiète le Real

Le cas Thibaut Courtois commence à inquiéter en interne. D'après Defensa Central , le Real Madrid se pose de sérieuses questions sur l'état moral de son portier. En effet, il avait placé d'énormes espoirs en ce Mondial et le club merengue craint qu'il ait du mal à se remettre de cette déception. L'inquiétude grandit autour des futures performances de Courtois. Le Real Madrid compte l'entourer particulièrement. Carlo Ancelotti a l’intention de s’entretenir avec lui dès son retour à l’entraînement, afin de lui rappeler l’importance qu’il a au sein du club et qu’il soit dans les meilleures dispositions pour la reprise du championnat, le 30 décembre prochain face au Real Valladolid.

Il ne reste plus que le Real pour Hazard

Très touché par l'élimination de la Belgique, Eden Hazard a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Désormais, il pourra se concentrer à 100% sur le Real Madrid, lui qui n'a jamais réussi à s'imposer en Espagne depuis son arrivée. Pour l'heure, le Belge n'est pas dans les meilleures dispositions psychiques pour performer. Son importance au Real n'est pas aussi forte que celle de Courtois, mais en vue d'un futur transfert, un Hazard métamorphosé par le Mondial aurait été le bienvenu.