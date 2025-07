Le Real Madrid a tranché pour Mbappé, il annonce le jackpot !

Arrivé au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a hérité du 9. Avec le départ de Luka Modric vers l'AC Milan, le club merengue a décidé de changer le numéro de la star de 26 ans. En effet, Kylian Mbappé récupère le 10 du Ballon d'Or 2018. De cette manière, Florentino Pérez va pouvoir s'en mettre plein les poches.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an. Lors de son arrivée à la Maison-Blanche, l'attaquant de 26 ans a hérité du numéro 9. Le 7 et le 10 étant pris par Vinicius Jr et Luka Modric.