Kylian Mbappé : Le mensonge à la télévision !

Mercredi soir, dans la foulée des informations circulant en Espagne sur son futur numéro 10 au Real Madrid, Kylian Mbappé a pris le soin de brièvement communiquer sur le sujet par le biais de ses réseaux sociaux. Un message anticipé qui ne résonne pas du tout comme son détachement au numéro montré en conférence de presse de présentation l’été dernier à son arrivée à la Casa Blanca.

«Qui a dit que je voulais le numéro 10 ?»

Et pourtant, Kylian Mbappé avait confié en conférence de presse de présentation l’été dernier se moquer de la signification qu’avait le numéro de maillot. A ses yeux, le plus important était ce qui se passait devant et non ce qui était écrit dans son dos.

« Qui a dit que je voulais le numéro 10 ? Nous avons déjà un numéro 10 avec Luka Modric, une légende du jeu, Ballon d’or et qui a tout gagné avec le Real Madrid. Je suis fier et content d’être près de lui dans le vestiaire. Le 9 et le 10 sont très proches. C’est un plaisir pour moi. Mais la vérité, c’est que le numéro de maillot n’est pas important pour moi. Je ne vois pas ce qui se passe derrière, je regarde uniquement devant, le but, le gardien. Tout le reste, derrière, n’est pas important. Je peux jouer avec le 22, le 29, le 48 je ne verrai rien. Mais je suis sûr que le numéro 9 est un numéro important. Il y a eu beaucoup de joueurs au Real Madrid qui ont eu le numéro 9. C’est un honneur de faire partie de cette histoire ». Un changement d’état d’esprit soudain donc au vu de l’annonce anticipée du joueur concernant son nouveau maillot.