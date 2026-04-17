Kylian Mbappé victime de moqueries : L’exemple de Zidane utilisé pour lui redonner espoir

Axel Cornic

Pourtant très performant au niveau individuel, Kylian Mbappé est critiqué par la presse espagnole, qui ne semble pas encore l’avoir accepté au Real Madrid. Et l’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich n’a en rien arrangé les choses, même si de ce côté-ci des Pyrénées on tente tant bien que mal de le défendre.

On pensait que la vie de Kylian Mbappé allait être idyllique au Real Madrid. C’est pourtant tout l’inverse qui s’est passé, puisque l’attaquant n’a jamais été autant critiqué. La presse espagnole en a fait sa cible favorite et les débats ont évidemment été relancés par la récente élimination madrilène de la Ligue des Champions.

Une blessure «injuste» : Hugo Ekitike prend la parole après sa douloureuse soirée contre le PSG… https://t.co/9M2iINnrPt — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Zidane, il remporte sa première et seule Ligue des Champions à 30 ans » Etrangement, c’est en France qu’on se montre le moins critique envers Kylian Mbappé, lui qui était pourtant devenu persona non grata vers la fin de son aventure avec le PSG. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, on rappelle ainsi que certaines légendes comme Zinedine Zidane ont également vécu des moments d’égarement. « Je vois passer sur les réseaux sociaux des moqueries. Honnêtement, quand vous comparer la carrière d’autres grands joueurs français dans l’histoire. Zidane, il remporte sa première et seule Ligue des Champions à 30 ans. Il remporte le Ballon d’Or peu ou prou à l’âge de Mbappé aujourd’hui » a expliqué Karim Bennani.