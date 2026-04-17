Blessure d'Hugo Ekitike : Les joueurs du PSG lui apportent leur soutien

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Hugo Ekitike doit faire une croix sur le reste de la saison mais aussi à la Coupe du monde qui s’annonce cet été après sa rupture du tendon d’Achille lors du match face au PSG cette semaine. Sur le réseau social Instagram, plusieurs joueurs de Luis Enrique ont apporté leur soutien à l’international français, passé par Paris entre 2022 et 2024.

Le pire a rapidement été confirmé pour Hugo Ekitike, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG. L’international français sera absent environ neuf mois et doit donc faire une croix sur la Coupe du monde en Amérique du Nord. « Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’équipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j'en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l'ensemble du staff. Nous savons qu'il sera à fond derrière l'équipe de France et nous pensons tous très fort à lui », a réagi Didier Deschamps après l’annonce de son forfait.

L’image et les mots.

Disent beaucoup de l’affection que le groupe parisien avait, pour ce grand gamin venu de Reims pour goûter à ses rêves, qui voit s’envoler l’un d’eux à leurs pieds. Si triste. pic.twitter.com/RMA0aiKljc — Ambre (@AmbreGodillon) April 16, 2026

« On se revoit bientôt Anfield » De son côté, Hugo Ekitike a pris la parole ce jeudi sur ses réseaux sociaux. « C’est dur, peut-être même injuste. Mais je suis reconnaissant que cela m’arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul », a-t-il écrit sur son compte Instagram, en référence à l’hymne de Liverpool ‘You’ll never walk alone’. « Ta force et ton amour sont mon moteur. On se revoit bientôt Anfield », a ajouté l’attaquant français, qui peut notamment compter sur le soutien d'anciens partenaires du PSG.