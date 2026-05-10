«Combien de fois on a volé des extincteurs», en pleine polémique un ancien joueur de l’OM vole au secours d’Aubameyang

Axel Cornic

Revenu à l’Olympique de Marseille après un passage par l’Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une saison agitée comme tous ses coéquipiers. Mais pour lui elle se termine assez mal, puisqu’il a été écarté du groupe après avoir aspergé un dirigeant marseillais avec un extincteurs, ce qui n’a évidemment pas manqué de faire parler.

Chaque semaine une nouvelle polémique à Marseille. Après avoir quasiment dit adieu à la Ligue des Champions, l’OM a préparé le match face au Havre comme une finale pour espérer accrocher au moins la Ligue Europa ou la Conference League. Mais le vestiaire a une nouvelle fois été secoué par une affaire surprenante, avec la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang.

« Combien de fois on a volé des extincteurs, on partait en voiture et on aspergeait les gens » L’international gabonais n’est pas du déplacement au Havre de ce dimanche, car il aurait aspergé un dirigeant de l’OM avec un extincteur. Un fait étrange, mais qui ne surprend pas plus que ça Éric Di Meco. « Les coups d’extincteurs je vais te dire, tu sais combien on en a fait ? » a lancé l’ancien défenseur marseillais, dans l’émission Stephen Brunch. « Ça, c’est vraiment une connerie de footeux. Mais combien de fois on a volé des extincteurs, on partait en voiture et on aspergeait les gens. Des conneries ! Mais quand tu gagnes, tu peux tout te permettre ».