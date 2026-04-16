Mercato - L’OM prépare un transfert : La prochaine pépite marseillaise identifiée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM n’a pas encore terminée sa saison que le club phocéen prépare déjà la prochaine. Une fois n’est pas coutume, le mercato estival s’annonce mouvementé à Marseille. Il faudrait ainsi s’attendre à plusieurs transferts. Et voilà qu’au rayon des arrivées, la prochaine pépite pourrait se nommer Alfie Osborne.

Un nouveau cycle pour débuter à l’OM à compter de la saison prochaine. Les bases de celui-ci ont été posées avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président. Le club phocéen a son nouveau patron, reste maintenant à identifier celui qui viendra l’épauler pour prendre en charge la partie sportive. Medhi Benatia va partir à la fin de la saison et un nouveau directeur sportif est recherché. C’est ainsi cet heureux élu qui sera aux manettes du mercato estival de l’OM dans les semaines à venir.

OM : Habib Beye au Real Madrid ? La blague lâchée sur RMC https://t.co/Xr0p4wGhOt — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

L’OM pense à Alfie Osborne Si l'OM n'a pas encore son prochain directeur sportif, le club phocéen s’intéresserait tout de même à certains joueurs pour le mercato estival à venir. Ce jeudi, Footmercato a ainsi dévoilé une piste qui pourrait devenir la nouvelle pépite marseillaise. On a ainsi appris que le club phocéen s’intéresserait à Alfie Osborne. A 18 ans, le défenseur central écossais défend aujourd’hui les couleurs de Hearts. Débarquera-t-il à l’OM cet été ? Osborne serait aussi sur les tablettes d’autres clubs européens.