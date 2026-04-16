Mercato - L’OM prépare un transfert : La prochaine pépite marseillaise identifiée ?

L’OM n’a pas encore terminée sa saison que le club phocéen prépare déjà la prochaine. Une fois n’est pas coutume, le mercato estival s’annonce mouvementé à Marseille. Il faudrait ainsi s’attendre à plusieurs transferts. Et voilà qu’au rayon des arrivées, la prochaine pépite pourrait se nommer Alfie Osborne.
Un nouveau cycle pour débuter à l’OM à compter de la saison prochaine. Les bases de celui-ci ont été posées avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président. Le club phocéen a son nouveau patron, reste maintenant à identifier celui qui viendra l’épauler pour prendre en charge la partie sportive. Medhi Benatia va partir à la fin de la saison et un nouveau directeur sportif est recherché. C’est ainsi cet heureux élu qui sera aux manettes du mercato estival de l’OM dans les semaines à venir.
L’OM pense à Alfie Osborne
Si l'OM n'a pas encore son prochain directeur sportif, le club phocéen s’intéresserait tout de même à certains joueurs pour le mercato estival à venir. Ce jeudi, Footmercato a ainsi dévoilé une piste qui pourrait devenir la nouvelle pépite marseillaise. On a ainsi appris que le club phocéen s’intéresserait à Alfie Osborne. A 18 ans, le défenseur central écossais défend aujourd’hui les couleurs de Hearts. Débarquera-t-il à l’OM cet été ? Osborne serait aussi sur les tablettes d’autres clubs européens.
Qui sera le successeur de Medhi Benatia à l’OM ?
L’OM préparerait donc son prochain mercato estival, mais tout devrait surtout dépendre du prochain directeur sportif. Medhi Benatia, qui avait remis sa démission il y a quelques mois avant de la remettre à plus tard, quittera ses fonctions à l’issue de la saison et son successeur est recherché. Qui viendra épauler Stéphane Richard à Marseille ? Au cours des derniers jours, différents noms sont apparus pour venir occuper ce poste à l’OM à l’instar de Julien Fournier, Mathieu Bodmer ou encore Paul Mitchell.