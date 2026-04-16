AccueilMercato Football

Mercato - L’OM prépare un transfert : La prochaine pépite marseillaise identifiée ?

Mercato - L’OM prépare un transfert : La prochaine pépite marseillaise identifiée ?
Thibault Morlain -
Journaliste
Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM n’a pas encore terminée sa saison que le club phocéen prépare déjà la prochaine. Une fois n’est pas coutume, le mercato estival s’annonce mouvementé à Marseille. Il faudrait ainsi s’attendre à plusieurs transferts. Et voilà qu’au rayon des arrivées, la prochaine pépite pourrait se nommer Alfie Osborne.

Un nouveau cycle pour débuter à l’OM à compter de la saison prochaine. Les bases de celui-ci ont été posées avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président. Le club phocéen a son nouveau patron, reste maintenant à identifier celui qui viendra l’épauler pour prendre en charge la partie sportive. Medhi Benatia va partir à la fin de la saison et un nouveau directeur sportif est recherché. C’est ainsi cet heureux élu qui sera aux manettes du mercato estival de l’OM dans les semaines à venir.

L’OM pense à Alfie Osborne

Si l'OM n'a pas encore son prochain directeur sportif, le club phocéen s’intéresserait tout de même à certains joueurs pour le mercato estival à venir. Ce jeudi, Footmercato a ainsi dévoilé une piste qui pourrait devenir la nouvelle pépite marseillaise. On a ainsi appris que le club phocéen s’intéresserait à Alfie Osborne. A 18 ans, le défenseur central écossais défend aujourd’hui les couleurs de Hearts. Débarquera-t-il à l’OM cet été ? Osborne serait aussi sur les tablettes d’autres clubs européens.

Qui sera le successeur de Medhi Benatia à l’OM ?

L’OM préparerait donc son prochain mercato estival, mais tout devrait surtout dépendre du prochain directeur sportif. Medhi Benatia, qui avait remis sa démission il y a quelques mois avant de la remettre à plus tard, quittera ses fonctions à l’issue de la saison et son successeur est recherché. Qui viendra épauler Stéphane Richard à Marseille ? Au cours des derniers jours, différents noms sont apparus pour venir occuper ce poste à l’OM à l’instar de Julien Fournier, Mathieu Bodmer ou encore Paul Mitchell.

Articles liés