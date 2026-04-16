Mercato - Real Madrid : La sentence se précise pour Camavinga avec un transfert

Mercredi soir, Eduardo Camavinga a plombé le Real Madrid. Son expulsion en fin de match a précipité la défaite du club espagnol face au Bayern Munich (4-3) et donc son élimination de la Ligue des champions. Pour le Français, un départ lors du mercato estival semble se rapprocher de plus en plus, en tout cas cela sera compliqué pour lui de rester dans la capitale espagnole.
Eduardo Camavinga est loin de vivre sa meilleure saison au Real Madrid et sa prestation de mercredi soir face au Bayern Munich ne va pas améliorer les choses. Entré à la 62ème minute, le Français a écopé d’un carton jaune à la 78ème puis d’un second à la 86ème synonyme d’expulsion à cause d’une faute d’anti-jeu. Cela a précipité l’élimination de la Casa Blanca qui menait alors au score (3-2), mais qui a par la suite encaissé deux buts par l’intermédiaire de Luis Diaz et Michael Olise.
Camavinga pourrait quitter le Real Madrid cet été
Une mauvaise performance, qui pourrait entraîner un départ pour Eduardo Camavinga. Selon les informations du journaliste Ben Fernandes Santos, l’entourage du milieu de terrain comprend qu’il sera compliqué de rester chez les Merengue la saison prochaine, même si tout le monde serait plutôt favorable à ce qu’il reste. Actuellement sous contrat jusqu’en 2029, il pourrait donc devenir l’une des premières ventes du mercato estival.
Qui pour accueillir Eduardo Camavinga ?
Depuis son arrivée en 2021 du côté du Real Madrid, Eduardo Camavinga a prouvé qu’il était un milieu de terrain de grand talent et il ne devrait pas avoir de mal à retrouver un club. Dernièrement, son nom a été cité du côté du PSG, qui pourrait apporter du sang neuf à son effectif cet été. Par le passé, le Français a également été lié à certaines formations du côté de l’Angleterre. S’il participe à la Coupe du monde et qu’il y brille, l’ancien Rennais aura encore plus l’embarras du choix.