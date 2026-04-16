Mercato - Real Madrid : La sentence se précise pour Camavinga avec un transfert

Alexis Brunet

Mercredi soir, Eduardo Camavinga a plombé le Real Madrid. Son expulsion en fin de match a précipité la défaite du club espagnol face au Bayern Munich (4-3) et donc son élimination de la Ligue des champions. Pour le Français, un départ lors du mercato estival semble se rapprocher de plus en plus, en tout cas cela sera compliqué pour lui de rester dans la capitale espagnole.

Eduardo Camavinga est loin de vivre sa meilleure saison au Real Madrid et sa prestation de mercredi soir face au Bayern Munich ne va pas améliorer les choses. Entré à la 62ème minute, le Français a écopé d’un carton jaune à la 78ème puis d’un second à la 86ème synonyme d’expulsion à cause d’une faute d’anti-jeu. Cela a précipité l’élimination de la Casa Blanca qui menait alors au score (3-2), mais qui a par la suite encaissé deux buts par l’intermédiaire de Luis Diaz et Michael Olise.

🚨 Ce qu’écrit @lequipe sur Eduardo Camavinga 🇫🇷 :



« Le second avertissement, pour ne pas avoir lâché le ballon, est sévère, incontestablement…



si cette règle est appliquée aux matches de l’Atlético de Madrid, 𝗹𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗹𝗰𝗵𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁… pic.twitter.com/gqQnrKNwe3 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 16, 2026

Camavinga pourrait quitter le Real Madrid cet été Une mauvaise performance, qui pourrait entraîner un départ pour Eduardo Camavinga. Selon les informations du journaliste Ben Fernandes Santos, l’entourage du milieu de terrain comprend qu’il sera compliqué de rester chez les Merengue la saison prochaine, même si tout le monde serait plutôt favorable à ce qu’il reste. Actuellement sous contrat jusqu’en 2029, il pourrait donc devenir l’une des premières ventes du mercato estival.