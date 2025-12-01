Kylian Mbappé : L’annonce qui va dégoûter Cristiano Ronaldo !

Pierrick Levallet

Depuis sa tendre jeunesse, Kylian Mbappé a une idole : Cristiano Ronaldo. Le capitaine de l’équipe de France est d’ailleurs en train de marcher dans les pas du quintuple Ballon d’Or au Real Madrid. Marco Asensio, son ancien coéquipier au PSG, estime d’ailleurs que l’attaquant de 26 ans a les capacités pour éclipser la légende portugaise.

Irrésistible en début de saison, Kylian Mbappé continue d’affoler les compteurs avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a trouvé le chemin des filets à 23 reprises en 19 matchs toutes compétitions confondues jusqu’à présent. L’attaquant de 26 ans est en train de marcher dans les pas de son idole de jeunesse : Cristiano Ronaldo.

«Mbappé est en passe de devenir» le meilleur joueur de l’histoire Marco Asensio, son ancien coéquipier au PSG, estime d’ailleurs que Kylian Mbappé a les capacités pour éclipser le quintuple Ballon d’Or dans l’histoire du football. « Mbappé ou Cristiano Ronaldo ? Difficile à dire... J'ai beaucoup vécu avec Cristiano, qui pourrait être le meilleur joueur de l'histoire, et Mbappé est en passe de le devenir » a confié l’attaquant de Fenerbahçe dans un entretien accordé à MARCA.