Kylian Mbappé harcelé, le violent coup de gueule !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Luka Modric a quitté le club pour prendre la direction de l’AC Milan, le Real Madrid a décidé de confier son numéro 10 à Kylian Mbappé, qui portait jusque-là le 9. Un coup marketing pour la Casa Blanca qui ne passe pas auprès de certains supporters, ce qui a le don d’énerver Pierre Ménès.

Cela peut sembler sans importance, mais le choix de donner le numéro 10 à Kylian Mbappé ne passe pas auprès de certains supporters du Real Madrid. Luka Modric n’ayant pas été prolongé et s’étant engagé avec l’AC Milan, la Casa Blanca a décidé que le capitaine de l’équipe de France hériterait de son numéro la saison prochaine, lui qui depuis son arrivée l’année dernière avait le 9.

« Le Real a juste décidé de lui confier le 10 parce que c’est avec ça qu’il va vendre le plus de maillots » Un coup marketing pour le Real Madrid, le 10 étant un numéro emblématique et plus vendeur, mais certains supporters, notamment ceux d’Arda Güler, ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, estimant qu’il devait revenir à l’international turc. « Je suis effaré parce que je peux lire et entendre et pas que sur les réseaux, aussi dans les déclarations de supporters, dans les prises de parole des uns et des autres », a réagi Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, exaspéré par ces contestations.