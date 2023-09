«Il a pleuré» : L’improbable sortie du Real Madrid sur sa star

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Carlo Ancelotti ne prend visiblement pas très au sérieux la cérémonie annuelle The Best, au cours de laquelle est sacré le meilleur joueur de l’année par la FIFA. Alors que Vinicius Jr n’a pas été retenu parmi les 13 finalistes, l’entraîneur du Real Madrid a réagi avec ironie à l’absence de l’international brésilien.

Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Victor Osimhen sont en lice pour remporter cette année le prix The Best décerné par la FIFA , et tenter de succéder à Lionel Messi, également candidat pour obtenir une deuxième année de suite la récompense. En revanche, Vinicius Jr est l’un des absents, alors qu’il avait inscrit 23 buts et délivré 21 passes décisives avec le Real Madrid lors de la saison dernière. Une décision que prend à la légère Carlo Ancelotti.

« Il a pleuré pendant 3 ou 4 heures, nous n'avons pas pu l’arrêter », s’amuse Ancelotti

Interrogé ce samedi en conférence de presse sur l’absence de Vinicius Jr pour le trophée The Best, Carlo Ancelotti a réagi avec une ironie non-dissimulée : « Je l'ai vu ces jours-ci dans le vestiaire et il pleurait, il m'a dit qu'ils ne l'avaient pas mis sur cette liste. Il était triste, il a pleuré pendant 3 ou 4 heures, nous n'avons pas pu l’arrêter . »

