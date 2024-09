Grosse frayeur, Mbappé rassure le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Il n’aura pas fallu plus de deux semaines à compter de l’annonce du Real Madrid du recrutement de Kylian Mbappé pour que la star française donne déjà des sueurs froides à la Casa Blanca. En effet, à la mi-juin, Mbappé se fracturait le nez et une éventuelle opération était sérieusement prise en considération. Mais plus de deux mois plus tard, le capitaine de l’équipe de France a définitivement clos ce débat.

Le 17 juin dernier, l’équipe de France lançait son Euro contre l’Autriche (1-0). Kylian Mbappé disputait par la même occasion sa première compétition officielle en tant que capitaine des Bleus. Néanmoins, son baptême du feu ne s’est pas passé comme il l’espérait. En raison d’un contact avec l’épaule de Kevin Danso lors d’un duel aérien dans les dix dernières minutes du temps réglementaire, Mbappé se retrouvait le nez en sang et une fracture était après coup diagnostiquée.

Mbappé se fracturait le nez dès l’entame de l’Euro dans la foulée de son arrivée au Real Madrid !

Une blessure qui lui avait fait manquer le deuxième match de poule face aux Pays-Bas (0-0). Il était alors question d’une opération au nez après la compétition. C’est en effet le message que Didier Deschamps avait même fait passer les jours suivants cet accrochage. Le Real Madrid commençait à s’en inquiéter d’après les médias espagnols, le joueur ayant été annoncé comme la recrue phare du club merengue seulement deux semaines plus tôt. Mais au final, Kylian Mbappé a mis un masque et n’en avait même plus besoin le 9 juillet dernier, lors de la demi-finale perdue de l’équipe de France face à l’Espagne (2-1).

«J'ai fait des examens, ce n'est pas nécessaire d'être opéré»

Pour la rentrée des classes de l’équipe de France en ce mois de septembre en marge des deux rencontres de Ligue des nations contre l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre prochain, Kylian Mbappé était en conférence de presse ce jeudi à 24 heures du choc entre les Bleus et la Squadra Azzurra. Le nouveau 9 du Real Madrid en a profité pour rassurer le club madrilène et tout le monde au sujet de son nez. « J'ai fait des examens, ce n'est pas nécessaire d'être opéré. Pas de problème de respiration ni pour dormir. L'opération n'est pas nécessaire ». a assuré Mbappé dans des propos rapportés par RMC Sport.