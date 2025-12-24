Divorce avec Zidane : «Le problème, c'est sa femme», le règlement de comptes

Il y a 24 ans, Zinedine Zidane fermait un chapitre long de cinq saisons à la Juventus. La star de l'équipe de France et sa femme disaient oui à l'appel de Florentino Pérez, président du Real Madrid. C'est d'ailleurs à cause de sa compagne que Zidane a tout plaqué pour la capitale espagnole selon un éminent dirigeant turinois de l'époque.
Zinedine Zidane a été pendant un temps le transfert le plus cher de l'histoire du football. A l'été 2001, lorsque le champion du monde troquait la tunique de la Juventus pour s'en aller former les Galactiques au Real Madrid, le club merengue déboursait une somme avoisinant les 75M€. Il faudra attendre la signature de Cristiano Ronaldo en 2009 pour 94M€ afin que Zidane soit détrôné.
«Le problème n'est pas Zidane. Le problème, c'est sa femme»
Après cinq saisons passées à Turin entre 1996 et 2001, le clan Zidane décidait d'aller voir ailleurs. Gianni Agnelli expliquait alors à l'époque que le dénouement de ce feuilleton avait été ainsi à cause de Véronique Zidane, la conjointe de la légende de l'équipe de France. « Je l'ai déjà dit, le problème n'est pas Zidane. Le problème, c'est sa femme. Alors, forcément, je ne peux pas faire grand-chose ».
«Ils m'ont dit que 150 millions de liras pour un joueur de 30 ans ne peuvent pas se refuser»
Marcelo Lippi reprenait les rênes de la Juventus à l'été 2001, deux ans après avoir quitté le Piémont pour la Lombardie et l'Inter. A son arrivée, il fut sous le choc. « A mon retour à la Juventus, le club m'a dit : nous devons vendre Zidane. Et bien, maintenant que je reviens, je me retrouve sans Zidane. Ils m'ont dit que 150 millions de liras pour un joueur de 30 ans ne peuvent pas se refuser ». Le divorce entre Zidane et la Juventus était donc prononcée en raison d'une somme colossale pour l'époque.