Divorce avec Zidane : «Le problème, c'est sa femme», le règlement de comptes

Il y a 24 ans, Zinedine Zidane fermait un chapitre long de cinq saisons à la Juventus. La star de l'équipe de France et sa femme disaient oui à l'appel de Florentino Pérez, président du Real Madrid. C'est d'ailleurs à cause de sa compagne que Zidane a tout plaqué pour la capitale espagnole selon un éminent dirigeant turinois de l'époque.

Zinedine Zidane a été pendant un temps le transfert le plus cher de l'histoire du football. A l'été 2001, lorsque le champion du monde troquait la tunique de la Juventus pour s'en aller former les Galactiques au Real Madrid, le club merengue déboursait une somme avoisinant les 75M€. Il faudra attendre la signature de Cristiano Ronaldo en 2009 pour 94M€ afin que Zidane soit détrôné.

«Le problème n'est pas Zidane. Le problème, c'est sa femme» Après cinq saisons passées à Turin entre 1996 et 2001, le clan Zidane décidait d'aller voir ailleurs. Gianni Agnelli expliquait alors à l'époque que le dénouement de ce feuilleton avait été ainsi à cause de Véronique Zidane, la conjointe de la légende de l'équipe de France. « Je l'ai déjà dit, le problème n'est pas Zidane. Le problème, c'est sa femme. Alors, forcément, je ne peux pas faire grand-chose ».