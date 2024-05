«C’est un enfant» : Ancelotti se lâche sur un crack du Real Madrid

Jean de Teyssière

Arrivés l'été dernier au Real Madrid, Arda Guler et Jude Bellingham ont connu deux saisons opposés. L'international anglais est très rapidement devenu un cadre du club espagnol, tandis que la pépite turque de 18 ans a mis plus de temps à s'adapter à son nouvel environnement. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid l'explique avec des mots forts, comparant Guler à un enfant.

Entre le mois d'août et février, Arda Guler n'a joué que 25 minutes en Liga. Le jeune crack turc a été pénalisé par de nombreuses blessures, l'empêchant de se faire une place dans l'effectif madrilène. Puis, de mars à mai, il a joué de plus en plus régulièrement et même marqué six buts en Liga. La preuve qu'Arda Guler possède un véritable diamant, que Carlo Ancelotti se fera certainement une joie de polir.

«Bellingham est très mature, il n'a pas l'air d'un jeune homme de 20 ans»

Dans une interview accordée au média espagnol El Chiringuito , Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a été interrogé sur l'intégration expresse de Jude Bellingham : « Oui, il l'est. Bellingham est très mature, il n'a pas l'air d'un jeune homme de 20 ans. Il ne ressemble à aucun enfant, contrairement à Arda Güler . »

Real Madrid : Inquiétude pour Mbappé avant son transfert ? https://t.co/ZPKrTrYtV9 pic.twitter.com/16S26sIoqc — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

«Pour moi, Arda est un enfant»