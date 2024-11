«C’est le responsable», Mbappé a tout gâché au Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà fortement critiqué après la défaite face au FC Barcelone, Kylian Mbappé l’est encore plus après celle contre l’AC Milan mardi soir. Pour Jérôme Rothen, il est le principal responsable des problèmes du Real Madrid. L’ancien joueur du PSG ne voit pas de progression dans son jeu et estime qu’en plus, il crée des tensions dans le vestiaire.

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions la saison dernière, le Real Madrid est mal parti pour faire de même cette saison. Les Merengue ont pourtant recruté un des meilleurs joueurs du monde cet été, Kylian Mbappé, mais Carlo Ancelotti ne semble pas trouver la meilleure solution afin d’intégrer le Français, qui se retrouve au cœur des critiques, encore plus depuis la défaite face à l’AC Milan mardi soir (1-3).

« Sa présence fait déjouer certains, d’autres ont changé de position ou ne jouent plus »

« C’est la recrue phare de l’été. Le Real a tout gagné la saison dernière, avec un collectif et des joueurs qui sortaient leurs tripes sur le terrain. Malheureusement, j’ai l’impression que tout ça a disparu. Kylian cristallise tout ça. Sa présence fait déjouer certains, d’autres ont changé de position ou ne jouent plus », a déclaré Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

« C’est le responsable numéro un du mauvais début de saison du Real »

L’ancien joueur du PSG tient Kylian Mbappé comme principal responsable des déboires du Real Madrid : « Il n’est pas au rendez-vous. Il n’y a pas d’amélioration dans le contenu. Il y a un temps d’adaptation, mais quand tu es dans les meilleurs joueurs du monde, ça doit se faire vite. On est en novembre, et pour l’instant on est plutôt sur une régression. Il est responsable. Je trouve que c’est de pire en pire dans ses déplacements au poste de 9. Il fait des choses qui sont à l’inverse de ce que le jeu réclame. Ça entraîne une guerre des égos dans le vestiaire. Mbappé est plus un poids qu’autre chose, c’est le responsable numéro un du mauvais début de saison du Real. »