Benzema, Ronaldo… Zidane a choqué le vestiaire du Real Madrid

Hugo Chirossel

S’il apparaît comme un homme plutôt calme aux premiers abords, Zinédine Zidane est aussi capable de coups de sang. Ce qui s’est produit à la mi-temps de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich en 2018. Borja Mayoral a raconté une anecdote sur son ancien entraîneur, qui avait impressionné Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos et consort.

Avec 14 Ligue des champions à son actif, le Real Madrid est incontestablement le club à avoir remporté le plus de fois la coupe aux grandes oreilles. Entre 2016 et 2018 sous les ordres de Zinedine Zidane, la Casa Blanca a même remporté la C1 trois saisons consécutives. Mais lors de l’édition 2017-2018, le Real Madrid s’était tout de même fait peur en demi-finale face au Bayern Munich.

«Je n'avais jamais vécu ça»

Après s’être imposé 1-2 à l’aller, le Real Madrid avait été malmené lors de la première mi-temps du match retour au Santiago Bernabeu. Joshua Kimmich avait rapidement ouvert le score, avant que Karim Benzema n’égalise quelques minutes plus tard. Les Merengue avaient pu compter sur un grand Keylor Navas pour conserver ce score à la pause. Sentant cette demi-finale échapper à son équipe, Zinedine Zidane a alors poussé un coup de gueule à la mi-temps, qui a impressionné son vestiaire.

«Cristiano, Ramos, Varane, Benzema, tous étaient impressionnés»