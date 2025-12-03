Messi de retour avec son premier amour : C’est la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

21 années. Voici la période durant laquelle Lionel Messi a joué pour le FC Barcelone de ses débuts en équipe de jeunes au brassard de capitaine. L’histoire s’est terminée sur une impossibilité de prolonger son contrat et sans jubilé au Camp Nou. A moins qu’un retour pendant la trêve hivernale de Major League Soccer soit possible ? Le directeur sportif du Barça Deco a tranché en interview.

Lionel Messi devrait disputer l’ultime Coupe du monde de sa carrière l’été prochain en Amérique du nord. A l’aube de son 6ème Mondial, le champion du monde en titre se prépare avec l’Inter Miami. Mais en raison de la trêve hivernale en Major League Soccer, sa préparation sera quelque peu tronquée pour la compétition avec l’Albiceleste.

Messi et le FC Barcelone à nouveau réunis cet hiver ? C’est pourquoi il est question dans la presse d’une éventuelle venue de Lionel Messi au FC Barcelone lors du mercato hivernal pour ne pas rester inactif. Comme cela avait été fait par Thierry Henry en 2012 avec Arsenal ou bien David Beckham en 2009 avec l’AC Milan. Mais à en croire le directeur sportif du Barça, il ne faudrait pas trop compter là-dessus.