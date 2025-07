Lamine Yamal : Son clan craque sur les réseaux sociaux !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Du côté du FC Barcelone, tout était déjà prêt. Désireux et proche de recruter Nico Williams dans les prochains jours, le club catalan a eu la mauvaise surprise de voir ce vendredi, l’ailier de 22 ans s’engager pour les dix prochaines années avec l’Athletic Bilbao. Sur les réseaux sociaux, cette non-venue chez les Blaugranas n’a pas semblé plaire à Hustle Hard, le père de Lamine Yamal.

Le Barça pensait recruter Nico Williams

Directeur sportif du Barça, Deco évoquait avec optimisme la venue de Nico Williams fin juin : « Il y a un critère évident pour qu’un joueur puisse venir au Barça : il faut qu’il croie en notre projet. La saison passée, ça ne s’est pas fait pour Nico, pour moi l’opération Dani Olmo était prioritaire. Des joueurs comme Nico, et d’autres, montrent aujourd’hui qu’ils ont envie de venir. Si les circonstances se donnent, on va le tenter. Dans son cas, il a une clause. Nous nous sommes réunis avec son agent pour savoir ce que le joueur veut et à partir de là, on va voir si c’est possible », lâchait le Portugais à la Vanguardia.