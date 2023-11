Dembélé sort du silence après la catastrophe

Thibault Morlain

Cette trêve internationale de novembre fait des victimes. Alors que l'équipe de France et le PSG ont perdu Warren Zaïre-Emery, en Espagne, c'est la blessure de Gavi qui provoque un énorme tollé. Face à la Géorgie, le milieu de terrain du FC Barcelone s'est rompu le ligament croisé du genou et sera absent de très longs mois. De quoi faire réagir Ousmane Dembélé.

Maillon important dans le dispositif de Xavi au FC Barcelone, Gavi va devoir observer une grosse période d'indisponibilité. Frappé par le virus FIFA, le milieu de terrain de l'Espagne s'est blessé ce dimanche soir avec la Roja face à la Géorgie. Une terrible blessure pour le Barcelonais, victime d'une rupture du ligament croisé. A l'instar de Warren Zaïre-Emery ou encore Vinicius Jr, Gavi se retrouve au tapis durant cette trêve internationale et dans son malheur, le joueur de 19 ans voit les messages de soutien affluer de partout sur les réseaux sociaux.

La malédiction frappe le PSG après le Real Madrid et Barcelone https://t.co/eFRuakLTN0 pic.twitter.com/H8w05pMudr — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Dembélé au chevet de Gavi

C'est à travers une story sur son compte Instagram qu'Ousmane Dembélé a tenu à apporter son soutien à Gavi. Alors que le Français et l'Espagnol étaient très proches quand ils évoluaient ensemble au FC Barcelone, celui qui est désormais un joueur du PSG a posté : « Beaucoup de force mon frère Gavi », le tout accompagné d'un coeur.

Le FC Barcelone communique pour Gavi