Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Xavi envoie un énorme message à Dembélé !

Publié le 19 février 2022 à 19h00 par Th.B.

Ne bénéficiant pas d’une place forte dans le coeur des supporters du FC Barcelone depuis tout le toutim sur son refus de prolonger son contrat courant jusqu’à la fin de la saison, Ousmane Dembélé pourrait être rapidement titularisé par Xavi Hernandez selon l’entraîneur du Barça.

Une nouvelle fois sifflé par les socios blaugrana au Camp Nou jeudi soir pour le 1/16ème de finale aller de Ligue Europa face au Napoli (1-1), Ousmane Dembélé a reçu le soutien de Xavi Hernandez. L’entraîneur du FC Barcelone a encore une fois demandé aux supporters du Barça de ne plus siffler Dembélé en affirmant qu’il allait avec le temps parvenir à inverser la tendance en changeant cette bronca en applaudissements. « Ousmane va transformer ces sifflets en applaudissements, je vous l’assure. Quand il est rentré, il a généré du jeu et c’est ce que les gens veulent ici. Vous verrez, il les transformera tous en applaudissements ! ».

« Titularisation de Dembélé ? Si ce n'est pas dimanche, ce sera jeudi »