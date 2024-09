Zidane - Deschamps : La FFF a tranché et se justifie !

Jean de Teyssière

Après la Coupe du monde 2022, perdue en finale face à l’Argentine, Didier Deschamps a été prolongé jusqu’en 2026. Une situation qui oblige des candidats, comme Zinédine Zidane, à se trouver de nouveaux projets. Malgré un Euro 2024 décevant, Didier Deschamps a été maintenu par Philippe Diallo, qui a expliqué le nouveau projet de Deschamps.

L’équipe de France de Didier Deschamps arrive-t-elle en fin de cycle ? Depuis quelques mois maintenant, le jeu affiché n’est guère flamboyant, malgré de bons résultats apparents (finale de la Coupe du monde, demi-finale de l’Euro). Présent depuis 2012, Didier Deschamps ne compte pas laisser sa place…

Didier Deschamps confirmé jusqu’en 2026

Juste après l’Euro 2024, Philippe Diallo avait évoqué l’avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus dans les colonnes de L’Équipe : « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction. »

«Il est ressorti l’idée d’oxygénation»

Dans le Canal Football Club, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football est revenu sur le maintien de Didier Deschamps et ses raisons : « On s’est vu, et je lui ai demandé quelle était son analyse et il en est ressorti l’idée de, j’aime bien ce mot, oxygénation. C’est à dire, de rentrer maintenant dans une phase où, à côté des cadres et des très grands joueurs que nous avons dans notre équipe, la capacité d’intégrer le début d’une relève. »