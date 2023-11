Zaïre-Emery part, il dévoile un problème

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 17 ans, Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Didier Deschamps pour participer au rassemblement des Bleus. Entraîneur des espoirs, Thierry Henry devra donc composer sans son milieu de terrain, qui avait hérité du brassard de capitaine. Pour Mathys Tel, son départ va laisser un grand vide dans l'équipe.

Grande première pour Warren Zaïre-Emery. Après avoir goûté à l'équipe de France espoirs en septembre dernier, le milieu de terrain du PSG a été convoqué par Didier Deschamps pour participer aux deux prochaines rencontres, face à la Grèce et Gibraltar.

Zaïre-Emery laisse un vide chez les espoirs

Conséquence directe, Thierry Henry devra faire sans son capitaine. Une absence déplorée aussi par Mathys Tel. Le buteur du Bayern Munich estime que Zaïre-Emery laisse un grand vide dans l'entrejeu.

« Son absence va faire un petit trou dans l'équipe »