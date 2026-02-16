Un clash a éclaté entre deux joueurs de l’équipe de France : «C’est parti en sucette»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'ambiance est parfois tendue entre deux coéquipiers de la même équipe dans les vestiaires de football de haut niveau, et cela peut d'ailleurs arriver au plus haut niveau. Des joueurs de l'équipe de France bien connus du début des années 2000 avaient d'ailleurs fait l'objet d'un clash, alors qu'ils évoluaient dans le même club au quotidien.

Il est parfois compliqué de s'entendre avec l'ensemble de ses partenaires dans un vestiaire, et ces deux anciens membres de l'équipe de France en savent quelque chose, d'autant qu'ils ont évolué ensemble au quotidien durant plusieurs années puisqu'ils ont porté le maillot de l'OL durant la période fin des années 90/début des années 2000. Deux joueurs que vous connaissez forcément si vous suiviez la Ligue 1 et les Bleus à cette époque : Grégory Coupet et Vikash Dhorasoo.

« Ça a chauffé entre eux... » Dimanche, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, l'ancien milieu de terrain de l'OL Pierre Laigle faisait état d'un clash qui avait éclaté entre les deux joueurs de l'équipe de France dans le vestiaire lyonnais : « À la mi-temps d'un OL-Arsenal en Ligue des champions (2001), ça a chauffé entre Grégory Coupet et Vikash Dhorasoo qui se faisait masser et à qui il faisait des reproches. Vikash s'est défendu et c'est parti en sucette, le kiné les a séparés. Et il y a eu des suites, c'était compliqué... Chaque fois que Vikash frappait au but à l'entraînement, Greg restait immobile et laissait passer les ballons. Ça faisait chier », indique l'ancien joueur de l'OL et de l'équipe de France sur ce clash entre Coupet de Dhorasoo.