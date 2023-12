Surprise, Thauvin interpelle Deschamps

Alexis Brunet

L'Équipe de France s'est brillamment qualifiée pour l'Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne. Didier Deschamps a déjà en tête une grande partie des joueurs qu'il appellera pour la compétition, mais il y a encore quelques places à prendre. Les derniers rassemblements seront donc capitaux, et il pourrait y avoir des surprises. Florian Thauvin dépose en tout cas sa candidature.

En 2018, l'Équipe de France devenait championne du monde à Moscou, en battant la Croatie. Parmi les Bleus présents en Russie, il y avait déjà Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, ou bien Ousmane Dembélé. Des joueurs toujours appelés par Didier Deschamps, et qui évoluent dans les meilleurs clubs du monde.

Thauvin est actuellement à l'Udinese

Mais il y a aussi des joueurs qui ont connu des trajectoires plus sinueuses, à l'image de Florian Thauvin. Après le sacre des Bleus, l'attaquant était resté à l'OM, et ce, jusqu'en 2021. Il avait par la suite rejoint les Tigres au Mexique, et il évolue aujourd'hui à l'Udinese.

Une star de Deschamps part au clash, la réponse est cash https://t.co/p5WhXc9H2b pic.twitter.com/a9FSgOIJQm — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

Thauvin postule pour un retour chez les Bleus