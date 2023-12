Il annonce du lourd pour l'équipe de France à l'Euro

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le tirage au sort des groupes de l’Euro 2024 a donné son verdict. L’équipe de France affrontera ainsi les Pays-Bas, l’Autriche, ainsi que le vainqueur de la voie A des barrages. Une compétition dans laquelle les Bleus font office de favori, alors que le président de la FFF Philippe Diallo a affiché ses objectifs concernant la formation de Didier Deschamps.

Les Pays-Bas, l’Autriche, ainsi qu’un vainqueur de barrages. Voilà les adversaires de l’équipe de France lors du prochain Euro en Allemagne. Un groupe qui, sur le papier, semble clairement abordable pour les hommes de Didier Deschamps, auteurs d’une campagne de qualification très aboutie (8 matchs, 7 victoires, un nul). Président de la FFF, Philippe Diallo s’est exprimé en réaction à ce tirage au sort.

« C’est un groupe difficile »

Dans des propos rapportés par RMC Sport , Philippe Diallo a réagi à ce tirage pour les Bleus. « Je pense que l’Euro qui, dans ses premiers tours est plus relevé qu’une Coupe du monde. Le tirage ne fait pas défaut à cette habitude. C’est un groupe difficile, avec des Pays-Bas qu’on connaît mais qui restent la sixième nation du monde, avec l’Autriche qui est très solide. Et une inconnue puisqu’on ne connaît pas la dernière équipe. Mais c’est un groupe difficile » , affirme ainsi le successeur de Noël Le Graët à la tête de la FFF.

« Je fixe l’objectif d’atteindre le dernier carré »