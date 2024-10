Mercato : Zidane s’est offert à une équipe !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane s'est éloigné du bord de la pelouse. Grand-père depuis peu, le champion du monde 1998 profite de sa famille, tout en espérant reprendre sa carrière d'entraîneur. Selon son ami Christophe Dugarry, il aurait, d'ailleurs, proposé ses services à une équipe.

Ces dernières années, Zinédine Zidane a éconduit de nombreux clubs et sélections. Mais selon Christophe Dugarry, l’ancien coach du Real Madrid aurait proposé ses services à une seule équipe : la sélection française. Malgré le palmarès de Zidane, la FFF a décidé de renouveler sa confiance à Didier Deschamps.

Zidane s'est fait recaler

« Il a proposé ses services en équipe de France. Il l’a dit et redit qu’il voulait et attendait l’équipe de France. Ce n’est plus un secret. Ça fait des années que la porte n’est pas ouverte et qu’on lui dit que ce n’est pas possible » a confié Dugarry lors de l’émission Rothen S’Enflamme.

Zidane a reçu une nouvelle offre

A en croire Calciomercato.com, une autre sélection aurait sollicité Zidane, mais il ne s’agit pas des Bleus. La Fédération saoudienne penserait au champion du monde 1998 pour remplacer un Roberto Mancini installé sur un siège éjectable. Reste à savoir s’il sera tenté par ce poste ou s’il fera preuve de patience en attendant le départ de Didier Deschamps, qui interviendra, vraisemblablement, en 2026