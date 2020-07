Foot - Équipe de France

Équipe de France : Didier Deschamps se prononce sur son avenir !

Publié le 12 juillet 2020 à 19h40 par La rédaction

Invité par RTL pour une interview, le sélectionneur de l’Équipe de France Didier Deschamps se prononce concernant son avenir, et notamment sur l’après Coupe du Monde 2022 au Qatar…