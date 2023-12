Mbappé se fait troller en équipe de France !

Thomas Bourseau

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a certes pas beaucoup pris la parole depuis ses nouvelles responsabilités reçues en mars dernier. Néanmoins, l’attaquant du PSG est tout de même connu pour donner des conférences de presse et des interviews mémorables de par ses punchlines… mais aussi pour son accent. Adrien Rabiot et Kingsley Coman racontent.

Kylian Mbappé est incontournable en équipe de France. Son statut était déjà incontestable depuis son ascension fulgurante et la Coupe du monde 2018. Il est incontesté désormais et plus particulièrement depuis mars 2023 et sa nomination en tant que capitaine des Bleus. A bientôt 25 ans, Mbappé a déjà un palmarès important et a pris de la bouteille médiatiquement parlant ces dernières années.

«Quand on est ensemble, il parle normalement»

L’occasion pour Adrien Rabiot de reconnaître un discours et un ton bien différents devant les médias de la part de Kylian Mbappé, qu’en privé comme il l’affirmé à média Carré dernièrement. « Kylian Mbappé m’énerve quand il change de voix pendant les interviews. Quand on est ensemble, il parle normalement. Et je ne sais pas pourquoi, quand on le voit en interview, il change sa voix ».

