Le Graët en pleine tempête, il reçoit un soutien inespéré

Son avenir à la tête de la FFF semble plus que jamais incertain avec la tenue d’un comité exécutif de la FFF d’urgence ce mercredi, et pourtant, Noël Le Graët dispose encore de soutiens au sein de son institution. Un membre défend son bilan financier.

Depuis ses propos au sujet de Zinedine Zidane dimanche soir sur RMC Sport qui ont provoqué la colère de nombreux observateurs et de l’opinion publique, et alors qu'il fait également l'objet d’accusations de harcèlement sexuel, Noël Le Graët se retrouve donc au coeur d’un raz-de-marée médiatique. Le patron de la FFF, dont beaucoup réclament le départ le plus rapidement possible, devrait être très bientôt fixé sur son avenir.

Le comité exécutif de la FFF réuni d’urgence

À la demande de Le Graët, un comité exécutif de la FFF se réunit donc d’urgence ce mercredi matin, et l’avenir du président de l’institution sera forcément au coeur des discussions. Et il peut compter sur un soutien en interne…

« La Fédé ne s’est jamais portée aussi bien financièrement »