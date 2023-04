Le calvaire continue pour ce joueur de Deschamps

La rédaction

Alors que les Gunners d’Arsenal réalisent une saison flamboyante en championnat, les hommes de Mikel Arteta ont vu cette saison, l’explosion en défense de William Saliba. Le défenseur de 22 ans s’est véritablement imposé en Outre-Manche, à tel point que Didier Deschamps lui avait fait confiance pour la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier. Mais depuis quelques matchs, ce dernier connaît de gros pépins physiques, alors que les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes.

Un de plus. Avec William Saliba, la France possède un véritable joyau au poste de défenseur central. Tout comme Ibrahima Konaté ou encore Dayot Upamecano, le joueur formé à l’ASSE avait fait partie de la jeune arrière-garde bleue, accompagnant le dernier baroud d’honneur de Raphaël Varane. Avec Arsenal, Saliba est un membre important du collectif mis en place par Mikel Arteta.

En guerre avec Deschamps, Riolo vide son sac https://t.co/1xgHwbUNnZ pic.twitter.com/WwW60XxRF2 — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Saliba souffre d’une blessure au dos

Mais voilà, le 16 mars dernier, William Saliba était remplacé à la 20ème minute face au Sporting Portugal après avoir subi un choc. Le jeune défenseur avait été d’ailleurs contraint de déclarer forfait pour les rencontres de l’équipe de France face aux Pays-Bas et à l’Irlande, alors qu’il avait de nouveau été convoqué par Didier Deschamps quelques jours plus tôt. Une situation inquiétante, d’autant que son retour ne semble pas imminent…

«C’est délicat», Arteta pas rassurant concernant la blessure de Saliba