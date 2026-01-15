Kylian Mbappé, sa nouvelle relation surprise à l’étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé va témoigner de l’intégration d’un petit nouveau en équipe de France en marge du Mondial 2026 ? Cela fait à présent plusieurs semaines que Pierre Sage milite dans la presse pour que Matthieu Udol intègre le groupe France au vu de ses performances. Et en interview avec L’Equipe, le coach du RC Lens a remis une pièce dans la machine.

Du FC Metz au RC Lens. A la dernière intersaison, Matthieu Udol a changé d’air en quittant la Moselle pour le Nord. Résultat, après de multiples pépins physiques, le latéral gauche lensois a atteint des sphères qui lui permettraient grandement de rêver d’une convocation en équipe de France en marge du rassemblement du mois de mars.

«Matthieu Udol mérite sa chance en équipe de France» La trêve internationale en question permettant à Didier Deschamps de préparer son futur groupe pour le Mondial qui se disputera entre le 11 juin et le 19 juillet prochain au Mexique, au Canada et surtout aux Etats-Unis. C’est pourquoi l’équipe tricolore dont Kylian Mbappé est le capitaine se déplacera dans le pays de l’Oncle Sam pour y affronter la Colombie et le Brésil. Son entraîneur Pierre Sage à Lens est catégorique : Mathieu Udol a ce qu’il faut pour aller en équipe de France. « Matthieu Udol mérite sa chance en équipe de France. Selon moi, aujourd'hui, il doit être dans le tiercé à son poste (de latéral gauche). Et si c'est moi qui faisais le tiercé, je ne le mettrai pas troisième ».