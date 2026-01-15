Kylian Mbappé, sa nouvelle relation surprise à l’étranger !

Kylian Mbappé va témoigner de l’intégration d’un petit nouveau en équipe de France en marge du Mondial 2026 ? Cela fait à présent plusieurs semaines que Pierre Sage milite dans la presse pour que Matthieu Udol intègre le groupe France au vu de ses performances. Et en interview avec L’Equipe, le coach du RC Lens a remis une pièce dans la machine.
Du FC Metz au RC Lens. A la dernière intersaison, Matthieu Udol a changé d’air en quittant la Moselle pour le Nord. Résultat, après de multiples pépins physiques, le latéral gauche lensois a atteint des sphères qui lui permettraient grandement de rêver d’une convocation en équipe de France en marge du rassemblement du mois de mars.
«Matthieu Udol mérite sa chance en équipe de France»
La trêve internationale en question permettant à Didier Deschamps de préparer son futur groupe pour le Mondial qui se disputera entre le 11 juin et le 19 juillet prochain au Mexique, au Canada et surtout aux Etats-Unis. C’est pourquoi l’équipe tricolore dont Kylian Mbappé est le capitaine se déplacera dans le pays de l’Oncle Sam pour y affronter la Colombie et le Brésil. Son entraîneur Pierre Sage à Lens est catégorique : Mathieu Udol a ce qu’il faut pour aller en équipe de France. « Matthieu Udol mérite sa chance en équipe de France. Selon moi, aujourd'hui, il doit être dans le tiercé à son poste (de latéral gauche). Et si c'est moi qui faisais le tiercé, je ne le mettrai pas troisième ».
«Il est capable de briller dans une Coupe du monde»
Recruté par Pierre Sage au RC Lens l’été dernier, Matthieu Udol revient de très loin. Ces dernières années, le défenseur de 29 ans a contracté quatre ruptures du ligament croisé antérieur du genou droit. Pas de quoi lui faire totalement baisser les bras au point de devenir une pièce incontournable de l’animation lensoise. Et d’aller à la Coupe du monde donc selon Pierre Sage. « Comme quoi, la matière grise est plus forte que les ligaments. Ça, c'est une chose. Les gens ne le savent pas, mais c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui se donne aujourd'hui la chance de vivre une carrière que personne n'aurait envisagée au vu de ce qui lui arrivait. Et il a une perspective qui s'ouvre. Donc, on va beaucoup pousser pour que ça arrive, mais parce qu'il le mérite, pas parce qu'on pousse pour pousser. Selon moi, c'est vraiment un joueur de très haut niveau. Il est capable de briller dans une Coupe du monde ».