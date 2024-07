Kylian Mbappé : Enfin une statistique rassurante !

Amadou Diawara

De moins en moins utilisé par le PSG la saison dernière, Kylian Mbappé n'est plus le même en Allemagne. A la peine sur le plan athlétique, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau. Malgré tout, Kylian Mbappé est le joueur le plus rapide de l'Euro 2024 actuellement, ayant été flashé à 36,5 km/heure.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé avait la possibilité d'activer une clause pour prolonger jusqu'en 2025. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France a préféré ne pas la lever. Refusant catégoriquement de laisser la star de 25 ans partir librement et gratuitement cet été, le PSG a décidé de le mettre au placard pendant plusieurs semaines avant le début de l'exercice 2023-2024. Une manière de le pousser à rempiler ou à accepter d'être vendu lors du dernier mercato estival. Et ce n'est que lorsque Kylian Mbappé a proposé de renoncer à certaines primes XXL qu'il a été réintégré au groupe de Luis Enrique.

Mbappé est le joueur le plus rapide de l'Euro 2024

En février, Kylian Mbappé a eu un nouveau clash avec le PSG. Ayant annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club parisien librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco a vu son temps de jeu diminuer considérablement. Et aujourd'hui, il le paye cher. En effet, Kylian Mbappé est arrivé sans rythme en Allemagne. Alors qu'il n'a pas pu préparer correctement l'été dernier, le Français a vécu une saison 2023-2024 tronquée. Pas du tout dans son assiette, Kylian Mbappé est méconnaissable à l'Euro, étant incapable de faire des différences grâce à sa vitesse et son explosivité. D'ailleurs, ses multiples blessures récentes, et notamment sa fracture du nez, expliquent également sa mauvaise forme. Auteur d'un seul et unique but, et ce, sur penalty, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a tout de même réussi une belle performance lors de cette compétition.

Mbappé a été flashé à 36 km/heure