«Il se carresse le bas ventre» : Le Graët encore accablé

Thibault Morlain

Malgré sa démission de la présidence de la FFF, Noël Le Graët n'en reste pas moins au coeur de graves affaires. Il est notamment accusé de harcèlement moral et sexuel. Agente de joueurs, Sonia Souid avait déjà tiré la sonnette d'alarme concernant le comportement de Le Graët et ce jeudi, elle en a remis une couche à propos de ce qu'elle a vécu.

Sous la pression, Noël Le Graët a fini par démissionner de son poste de président de la FFF. Si tout était parti de son dérapage sur Zinedine Zidane, il a par la suite été accablé par d'autres affaires, notamment des accusations de harcèlement moral et sexuel. Sonia Souid, agente de joueurs, avait alors balancé sur Le Graët. De passage ce jeudi au micro de France Info , elle a balancé à nouveau à propos de celui qui a rejoint le bureau de la FIFA à Paris.

«Je vous attend pour la 4ème bouteille» : Un incroyable message de Le Graët est diffusé https://t.co/hagnr3G1Rg pic.twitter.com/WPjrC0MXg8 — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

« Il tombe sa veste de costume, déboutonne sa chemise... »

« Il m’a proposée de me présenter Brigitte Henriques, chargée du développement du foot féminin. J’arrive au domicile parisien de M.Le Graët vers 18h30, 19h, deux coupes de champagne étaient servies. Je commence le rendez-vous parce que Brigitte Henriques n’arrive pas. J’expose toutes mes idées, je ne touche pas à ma coupe de champagne mais lui en boit plusieurs et ça semble le désinhiber. Il tombe sa veste de costume, déboutonne sa chemise, il est avachi sur le canapé, il écarte les jambes, est de plus en plus débraillé et se caresse le bas ventre. C’est l’image que j’ai de du président de la FFF », s'est rappelée Sonia Souid d'un rendez-vous avec Noël Le Graët.

« Le harcèlement a duré plusieurs années »