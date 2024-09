Griezmann : Un «problème relationnel» avec Deschamps est dénoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au lendemain d'un derby entre le Real Madrid et l'Atlético très animé au cours duquel Antoine Griezmann a joué du début à la fin, ce dernier a fait une sortie retentissante ce lundi matin concernant son avenir. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'attaquant a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Un choix motivé par la dégradation de sa relation avec Didier Deschamps ces derniers mois.

Joueur incontournable en Equipe de France depuis dix ans, Antoine Griezmann a honoré sa dernière sélection au début du mois. Le Français de 33 ans a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale et c'est forcément une surprise pour beaucoup de monde. Auteur d'un bon début de saison à l'Atlético de Madrid, il a connu quelques déceptions en sélection ces derniers temps. Proche du record de nombre de sélections, il aurait pris cette décision après un problème avec Didier Deschamps.

Griezmann a préparé son coup ?

Antoine Griezmann laissera à coup sûr une empreinte indélébile avec l'Equipe de France. L'homme aux 137 sélections n'ira pas plus loin et on peut penser qu'il avait préparé son affaire avant de faire son annonce. « Pour moi ce n’est pas spontané, c’est calculé. Ça fait un moment d’après moi que ça travaille. Je pense que ce qu’il s’est passé à l’Euro, ça l’a marqué. Didier le dit, c’était le fils. C’est un garçon qui est tourné vers le collectif, qui pense aux résultats avant sa propre performance et il pensait surement mériter un autre traitement » démarre Eric Di Meco dans le Super Mercato Show.

« Je pense que c'est une très grosse perte »

Ces derniers mois, Antoine Griezmann a eu du mal à montrer toute l'étendue de son talent en sélection. Le problème serait plus profond puisque beaucoup pensent que sa relation avec Didier Deschamps s'est dégradée. « Le premier coup, c’est de ne pas récupérer le capitanat quand Lloris arrête. Ça a été le premier coup qui a mis une petite entaille dans la relation avec Didier. Après il y a l’Euro. (…) C’est pour ça que d’après moi, son tour d’honneur seul après le match contre l’Italie, d’après moi il avait déjà ça en tête. Souvenez-vous, au dernier rassemblement il ne doit pas jouer le premier match, Didier le met remplaçant, c’est déjà une info alors qu’il faisait un bon début de saison. Derrière il le fait jouer parce que Kolo Muani est blessé ou malade, donc il devient roue de secours. Et sur le match contre la Belgique il rentre en fin de match. (…) Je pense que c'est un problème relationnel avec Didier. Je pense que c'est une très très grosse perte » poursuit l'ancien joueur de l'OM.