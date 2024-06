Euro 2024 : Il dévoile un gros danger pour l’équipe de France

La rédaction

L’équipe de France jouera ce lundi son huitième de finale de l’Euro face à la Belgique. Après une phase de groupe durant laquelle les hommes de Didier Deschamps ont été peu flamboyants, c’est un match de la plus haute importance qui attend les Bleus. De passage en conférence de presse, Ibrahima Konaté a livré son analyse de Romelu Lukaku, l'une des grandes menaces.

C’est un remake de la Coupe du Monde 2018 qui attend l’équipe de France. Opposés à la Belgique, les Bleus n’auront pas le droit à l’erreur pour accéder aux quarts de finale de l'Euro. Si les tricolores peuvent compter sur Kylian Mbappé, les Diables rouges auront quant à eux dans leurs rangs Romelu Lukaku. Et Ibrahima Konaté se méfie de l’avant-centre.

« C'est l'attaquant le plus costaud contre qui j'ai joué »

En conférence de presse ce samedi, Ibrahima Konaté a révélé ce qui était selon lui la plus grande qualité de Lukaku. Et le défenseur de Liverpool est notamment impressionné par la puissance physique du Belge : « Je le disais aux autres il y a quelques jours : c'est l'attaquant le plus costaud contre qui j'ai joué. J'avais opté pour cette technique : ne pas aller au contact avant qu'il reçoive la balle. Lors des deux premiers duels, j'ai senti sa force, je me suis dit que ça allait être trop compliqué, car il joue beaucoup avec le corps. »

« Il n'y a pas que Lukaku en Belgique, c'est une équipe entière »