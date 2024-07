Euro 2024 - Equipe de France : Coup de tonnerre pour Mbappé ?

La rédaction

Ce mardi, l’équipe de France verra se dresser face à elle ce qui semble être son plus gros défi depuis le début de l’Euro. Les Bleus se frotteront à l’Espagne en demi-finale, qui est parvenue à sortir l’Allemagne, pays hôte, au tour précédent. Capitaine de l’effectif de Didier Deschamps, Kylian Mbappé est en difficulté depuis le début de la compétition. De là à l’imaginer démarrer sur le banc face à la Roja ?

Après avoir sorti le Portugal de Cristiano Ronaldo à Hambourg, l’équipe de France ira ce mardi à l’Allianz Arena de Münich pour y affronter l’Espagne. Peu flamboyants offensivement depuis le début du tournoi, les joueurs de Didier Deschamps auront pourtant besoin de toutes leurs forces en présence pour faire tomber les champions du monde 2010. Pas vraiment à son meilleur niveau depuis le 17 juin, Kylian Mbappé a été titularisé à tous les matchs des Tricolores. Mais contre l’équipe de Luis de la Fuente, le voir sur le banc de touche n’est pas un scénario si improbable.

Mbappé remplaçant contre l’Espagne ?

Peu en jambes depuis le début de l’Euro, Kylian Mbappé a en plus de cela vu son nez être fracturé contre l’Autriche, et ce, dès l’entrée en lice des Bleus . Jouant avec un masque, le capitaine tricolore a d’énormes difficultés à performer, semblant notamment à cours de jus physiquement. Et d’après Le Parisien , voir l’ancien joueur du PSG démarrer la rencontre contre l’Espagne en tant que titulaire n’est pas certain à 100 %. Reste à savoir si le staff de l’équipe de France parviendra à ramener le Bondynois à son meilleur niveau d’ici mardi.

Une condition physique qui pose question